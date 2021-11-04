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“التعاون الإسلامي” تدين استهداف ميليشيا الحوثي لجازان بطائرة مفخخة

“التعاون الإسلامي” تدين استهداف ميليشيا الحوثي لجازان بطائرة مفخخة

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“التعاون الإسلامي” تدين استهداف ميليشيا الحوثي لجازان بطائرة مفخخة

“التعاون الإسلامي” تدين استهداف ميليشيا الحوثي لجازان بطائرة مفخخة
http://almnatiq.net/?p=1060910
المناطق - واس:

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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