دراسة صادمة لمحبي القهوة: أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

المناطق - وكالات:

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أخبار صادمة لمحبي القهوة، مشيرة إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

وبحسب الدراسة فقد وجد العلماء مستقلبات في الدم مرتبطة بتناول القهوة يمكن أن تزيد من خطر هذه الحالة التي تهدد الحياة، وفقاً لموقع “Study Finds” الأمريكي.

وفحص الباحثين في كلية “جونز هوبكنز بلومبرج” للصحة العامة بالولايات المتحدة، 372 مستقلباً في الدم لدى حوالي 5 آلاف شخص، ووجدوا أن مستقلباً واحداً مرتبطاً بالقهوة قد يساعد في تحسين صحة الكلى.

واكتشف مؤلفو الدراسة، التي نُشرت نتائجها في “مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى”، مستقلبين آخرين، يظهران في الدم بعد تناول القهوة وكذلك بعد التدخين، يساهمان في حدوث مشاكل في الكلى.