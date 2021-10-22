منظر مُبهر لقاصدي المسجد الحرام قبيل أداء صلاة الجمعة (فيديو)

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو للمسجد الحرام والكعبة المشرفة قبيل أداء صلاة الجمعة.
وأظهر الفيديو منظر مُبهر لقاصدي المسجدالحرام قبيل أداء صلاة الجمعة وسط أجواء روحانية ونفوس هانئة مطمئنة.
وكان قد أدى المصلون فى جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح أمس الخميس، اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا فى طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد..
فيديو | بئست عين لم تراكِ يا أطهر بقاع الأرض ..
"واسألوا الله من فضله".. منظر مُبهر لقاصدي #المسجد_الحرام قبيل أداء صلاة الجمعة وسط أجواء روحانية ونفوس هانئة مطمئنة#الإخبارية pic.twitter.com/tHygsUY3ON
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021
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