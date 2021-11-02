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الصحة العالمية تحذر: وفاة نصف مليون مصاب بـ”كورونا” بحلول فبراير في القارة العجوز

الصحة العالمية تحذر: وفاة نصف مليون مصاب بـ”كورونا” بحلول فبراير في القارة العجوز
http://almnatiq.net/?p=1060923
المناطق - وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن أوروبا عادت مرة أخرى لتصبح بؤرة لتفشي فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات في القارّة العجوز خلال الفترة  الأخيرة.

وقالت الصحة العالمية في أوروبا، إن القارة قد تشهد نصف مليون حالة وفاة خلال شهر فبراير المقبل، إذ يجب أن نغير خططنا، من الاستجابة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى منعها بالدرجة الأولى”
وأشارت إلى أن معدل التطعيم شهد تباطؤاً على صعيد أوروبا في الأشهر القليلة الماضية، بينما حصل نحو 80 % في إسبانيا على جرعتين من اللقاح، فيما لا يزال معدلّ التطعيم في فرنسا أقل، مسجلاً 68 %، وكذلك في ألمانيا التي سجّلت 66 % فقط.

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