الإصابات تكسر حاجز الـ 2 مليون ونصف.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021م.
وأوضح “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى2,522,846 إصابة وذلك حتى 4 من شهر نوفمبر الجاري.
وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,494,994، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى19,515، وحصل نحو 83,413,070 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 4 نوفمبر 2021م
🔵 2,522,846 الإصابات المؤكدة
🟢 2,494,994 حالات التعافي
🔴 19,515 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 83,413,070 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/nSbpGj08Im
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) November 5, 2021
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