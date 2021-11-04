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تركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام

تركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام

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تركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام

تركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1060942
المناطق - واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ممثلة بوكالة لشؤون الفنية و التشغيلية و الصيانة و إدارة المرافق عن تركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) وهو نظام هندسي متطور وعبارة عن شبكة من التغذية الكهربائية الاحتياطية للأجهزة و المعدات التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي و ذلك لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام و ساحاته.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة المهندس عامر اللقماني أن المسجد الحرام يحتوي على ٨ وحدات عدم انقطاع للتيار الكهربائي UPS بالمسعى و هذهِ الوحدات تغذي أجهزة النظام الصوتي في غرفة التحكم بالصوت في بدروم المسعى، كما تغذي جميع السماعات الموجودة في أدوار المسعى و الساحة الشرقية و الإضاءة في أدوار المسعى و سعة الوحدات ٢٠٠ و ٢٥٠ و ٥٠٠ KVA.

وبين أنه يوجد ٦ وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات السوق الصغير تغذي الإضاءة داخل الدورات و سعة الوحدات ٥٠ و ٦٠ KVA، كما يوجد وحدتين عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات القشاشية تغذي أيضا الإضاءة سعة الوحدات ٤٠ KVA، ووحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي UPS خاصة بنظام التحكم و المراقبة سعة الوحدة ٢٠ KVA ، مشيرا إلى أن العديد من وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups تغذي الأنظمة الإلكترونية الموجودة في دورات أجياد و الصفوة و العنقري و النقل الجماعي و من هذه الأنظمة النظام الصوتي و نظام الكاميرات و نظام BMS.

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