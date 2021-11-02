هل يلزم تجديد البطاقة عند تغيير طريقة كتابة الاسم بالإنجليزية؟.. “الأحوال المدنية” تجيب

محررو المناطق:

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على إلزام تجديد البطاقة عند تغيير طريقة كتابة الاسم بالانجليزية عبر منصة “أبشر”.

وورد استفسار من مواطن عبر الحساب الرسمي “العناية بالعملاء” التابع للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي قال فيه إنه غير طريقة كتابة اسمه بالانجليزي في بطاقة الأحوال عن طريق “أبشر”، فهل يُلزم تغيير البطاقة أم ينتظر لموعد التجديد.

وقالت “الأحوال المدنية”، عبر حسابها على” تويتر” ردًا عليه؛ “نعم، يلزمك حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية الوطنية ومراجعة المكتب، نسعد بخدمتك”.