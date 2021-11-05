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تؤدي إلى عواقب وخيمة.. استشاري يوضح موانع استخدام المضادات الحيوية

تؤدي إلى عواقب وخيمة.. استشاري يوضح موانع استخدام المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
http://almnatiq.net/?p=1060965
محررو المناطق

أكد أحمد الحقوي، استشاري أمراض معدية ومكافحة العدوى، أن شهر نوفمبر هو شهر المضادات الحيوية (Pill).
وقال استشاري أمراض معدية ومكافحة العدوى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمنع تناول المضادات الحيوية في حالات الزكام والالتهابات الفيروسية، حيث أنها تكون غير مفيدة  للجسم في هذه الحالة، مشيرًا إلى أن الشخص المصاب بحالات الزكام قبل تناول المضادات الحيوية عليه استشارة الطبيب.

وتابع “الحقوي”: “لا تلح  دائمًا على طبيبك من أجل وصف مضاد حيوي لطفلك المصاب بنزلة برد فلن تفيده بشيء ولكن قد تؤدي إلى عواقب وخيمة”.

 

 

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