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خطيب المسجد الحرام: من يرى الباطل حقًا والحرام حلالًا فقد فسدت فطرته (فيديو)

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خطيب المسجد الحرام: من يرى الباطل حقًا والحرام حلالًا فقد فسدت فطرته (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: من يرى الباطل حقًا والحرام حلالًا فقد فسدت فطرته (فيديو)
خطيب المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1060969
محررو المناطق:

أكد خطيب المسجد الحرام أن فطرة الإنسان تأبى الشهوات الشاذة،  مشيرا إلى أن من يرى الباطل حقًا والحرام حلالًا فقد فسدت فطرته.

وأضاف خطيب المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة أنه على الرغم من اختلاف البشر في مللهم ومشاربهم وأجناسهم فإنهم لا يزالون متفقين على المحافظة على إنسانيتهم ليستمر بقائهم وتنتظم حياتهم.

وأشار إلى أن الخلقة التي خلق الله الناس عليها، تأبى الشهوات الشاذة بحكم فطرتها وهذا في غالب الناس، إذ النادر لا حكم له بل هو شاذ.

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