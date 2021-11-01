“الزكاة”: تطبيق الفوترة الإلكترونية على الخاضعين لضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من أول ديسمبر

محررو المناطق:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن نظام الفاتورة الإلكترونية سيطبق على الخاضعين لضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل.

حيث ورد استفسارًا من أحد المواطنين عبر حساب “أسأل الزكاة” التابع للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي قال فيه”هل الفاتورة الإلكترونية ملزمة للمنشآت الصغيرة غير الخاضعة للقيمة المضافة؟”.

وأجاب حساب “أسأل الزكاة” ردًا على استفساره قائلًا: “إن الفوترة الإلكترونية ستكون إلزامية على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة فقط ابتداءً من 4 ديسمبر المقبل.