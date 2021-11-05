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عرض جديد يواجه المتعافين من كورونا.. ومختصة: يجب مراجعة الطبيب فورًا

عرض جديد يواجه المتعافين من كورونا.. ومختصة: يجب مراجعة الطبيب فورًا
المتعافين من كورونا
http://almnatiq.net/?p=1060980
محررو المناطق:

يعاني العديد من متعافي فيروس كورونا المستجد حول العالم من عرض صحي خطير .

وبحسب المختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية بروسيا يلينا كليمكينا فإن المزيد من المُتعافين عانوا من مشكلة ترقق الشعر وتساقطه بعد شهر أو شهرين من التعافي.

وأضافت أن سبب ذلك هو معاناة الجسم بأكمله من العدوى نفسها أو من التأثير السام للأدوية المُخصصة لعلاجه، مبينة أن التأخر بتساقط الشعر يعود لمراحل التطور الدوري للشعر.

وأشارت إلى ضرورة مراجعة الأطباء المُختصين من قبل المُتعافين لعلاج ذلك بعد إجراء فحص للشعر وقشرة الجلد، مع تحليل الدم أيضاً.

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