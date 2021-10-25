الصحة: برنامج ضخم لتحصين الفتيات من 9 إلى 13 عام ضد سرطان عنق الرحم

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قال الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن المملكة ستطلق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

وأضاف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”إن لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل بإذن الله واحدًا من أشرس أنواع السرطان، وهو سرطان عنق الرحم لدى السيدات.