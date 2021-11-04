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علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا

علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا

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علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا

علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1061014
المناطق - وكالات:

حدد علماء بريطانيون جينا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بسبب كورونا.

وكانت قد ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز الـ5 ملايين حالة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية لها بارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بـ”كوفيد-19″ في العالم إلى 5 ملايين و425 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 246 مليونا و743 ألفا و962 حالة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.

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