بدء استقبال طلبات التخييم وتجهيز موقع المتنزه البري بأمانة الشرقية

المناطق ـ المنطقة الشرقية:

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تجهيز موقع المتنزه البري الذي والذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك وفقا لتوجيهات سعود بن نايف بن عبد العزيز ‏أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من قبل نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ‏في توفير جميع سبل الراحة والتنزه للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة في مثل هذه المواسم والتي تشهد اقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين والزوار التنزه في الأماكن البرية.

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبد العزيز الصفيان، إن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة بإنفاذ التوجيهات والبدء في تجهيز الموقع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المفروضة.

وأوضح “الصفيان” أن هناك مبالغ قد حددتها الأمانة مسبقا نظير الخدمات التي تقدمها للمخيمات حيث ستكون بـ١٥٠٠ريال طوال فترة التخييم، بالإضافة الى ١٠٠٠ ريال كتأمين مسترد في حال إخلاء الموقع، والتأكد من نظافته، وهي نفس التكلفة التي حددتها الأمانة في العام الماضي، لافتا إلى أن معالي أمين المنطقة الشرقية شدد على تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم، وكذلك مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه هناك مسافة 40 متر بين كل موقع وآخر، نظرا لخصوصية المخيمات ‏داخل المتنزه، وأيضا لتحقيق التباعد الاجتماعي بين المخيمات، وأن مساحة كل مخيم 3000 متر مربع.

وكشف أن إجمالي مساحة المتنزه البري تبلغ 6مليون متر مربع، ويبعد عن مدينة الدمام 20 كيلو متر ويقع على طريق الرابط بين طريق الرياض السريع وطريق المطار، لافتا الى أن التقديم يتم عن طريق موقع أمانة المنطقة الشرقية الالكتروني، عبر الرابط https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/CampsReserve.aspx

ويتم بعدها إشعار المتقدمين عن طريق رسالة نصية يحدد بها موعد الاستلام.

وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بطريقة منظمة بما يتناسب مع احتياجاتهم لتوفير متنفس للأهالي والزوار.