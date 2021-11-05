احدث الأخبار

الاتحاد الآسيوي: إقامة مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 على ملاعب محايدة
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تواصل استقبال مشاركات النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي
محليات
 الجيش الإثيوبي يستدعي المتقاعدين للدفاع عن العاصمة أديس أبابا
أبرز المواد
 علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا
أبرز المواد
 حالتي وفاة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 عقار فايزر الجديد يقلل الوفيات جراء كورونا بنسبة 90%
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: زواج المثليين شذوذ ومسخ للفطرة الإلهية.. والفتيات المتشبه بالرجال ملعونه
أبرز المواد
 بدء استقبال طلبات التخييم وتجهيز موقع المتنزه البري بأمانة الشرقية
المنطقة الشرقية
  للحفاظ على القطط البرية من الانقراض.. إنطلاق فعالية رياضة المشي بالمنطقة الشرقية غدًا  
المنطقة الشرقية
 عرض جديد يواجه المتعافين من كورونا.. ومختصة: يجب مراجعة الطبيب فورًا
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء بالرياض 
منطقة الرياض
 “الأرصاد”: تعرض منطقة جازان إلى رياح نشطة وسحب رعدية
محليات
الاتحاد الآسيوي: إقامة مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 على ملاعب محايدة

الاتحاد الآسيوي: إقامة مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 على ملاعب محايدة

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تواصل استقبال مشاركات النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي

جامعة الملك خالد تواصل استقبال مشاركات النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي

محليات
الجيش الإثيوبي يستدعي المتقاعدين للدفاع عن العاصمة أديس أبابا

الجيش الإثيوبي يستدعي المتقاعدين للدفاع عن العاصمة أديس أبابا

أبرز المواد
علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا

علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا

أبرز المواد

بدء استقبال طلبات التخييم وتجهيز موقع المتنزه البري بأمانة الشرقية

بدء استقبال طلبات التخييم وتجهيز موقع المتنزه البري بأمانة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1061018
المناطق ـ المنطقة الشرقية:

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تجهيز موقع المتنزه البري الذي والذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك وفقا لتوجيهات سعود بن نايف بن عبد العزيز ‏أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من قبل نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ‏في توفير جميع سبل الراحة والتنزه  للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة في مثل هذه المواسم والتي تشهد اقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين والزوار التنزه في الأماكن البرية.

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبد العزيز الصفيان، إن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة بإنفاذ التوجيهات والبدء في تجهيز الموقع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المفروضة.

وأوضح “الصفيان” أن هناك مبالغ قد حددتها الأمانة مسبقا نظير الخدمات التي تقدمها للمخيمات حيث ستكون بـ١٥٠٠ريال طوال فترة التخييم، بالإضافة الى ١٠٠٠ ريال كتأمين مسترد في حال إخلاء الموقع، والتأكد من نظافته، وهي نفس التكلفة التي حددتها الأمانة في العام الماضي، لافتا إلى أن معالي أمين المنطقة الشرقية شدد على تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم، وكذلك مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه هناك مسافة 40 متر بين كل موقع وآخر، نظرا لخصوصية المخيمات ‏داخل المتنزه، وأيضا لتحقيق التباعد الاجتماعي بين المخيمات، وأن مساحة كل مخيم 3000 متر مربع.

وكشف أن إجمالي مساحة المتنزه البري تبلغ 6مليون متر مربع، ويبعد عن مدينة الدمام 20 كيلو متر ويقع على طريق الرابط بين طريق الرياض السريع وطريق المطار، لافتا الى أن التقديم يتم عن طريق موقع أمانة المنطقة الشرقية الالكتروني، عبر الرابط  https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/CampsReserve.aspx
ويتم بعدها إشعار المتقدمين عن طريق رسالة نصية يحدد بها موعد الاستلام.
وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بطريقة منظمة بما يتناسب مع احتياجاتهم لتوفير متنفس للأهالي والزوار.

روابط ذات صلة

 للحفاظ على القطط البرية من الانقراض.. إنطلاق فعالية رياضة المشي بالمنطقة الشرقية غدًا  

 للحفاظ على القطط البرية من الانقراض.. إنطلاق فعالية رياضة المشي بالمنطقة الشرقية غدًا  
“أمانة الشرقية” تنفذ 6287 زيارة لقصور الأفراح و1339 جولة على أسواق المنطقة

“أمانة الشرقية” تنفذ 6287 زيارة لقصور الأفراح و1339 جولة على أسواق المنطقة
شرطة الشرقية: تحديد هوية شخص ظهر بمقطع فيديو متداول لمشاجرة في أحد المواقع العامة

شرطة الشرقية: تحديد هوية شخص ظهر بمقطع فيديو متداول لمشاجرة في أحد المواقع العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*