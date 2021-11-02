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عقار فايزر الجديد يقلل الوفيات جراء كورونا بنسبة 90%

عقار فايزر الجديد يقلل الوفيات جراء كورونا بنسبة 90%

أبرز المواد
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المنطقة الشرقية

عقار فايزر الجديد يقلل الوفيات جراء كورونا بنسبة 90%

عقار فايزر الجديد يقلل الوفيات جراء كورونا بنسبة 90%
http://almnatiq.net/?p=1061028
المناطق - وكالات:

أعلنت شركة فايزر اليوم الجمعة  أن عقارها التجريبي يقلل الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 90%.

 

وقالت في بيان اليوم، إن حبوبها التجريبية المضادة لكوفيد-19 خفضت معدلات الاستشفاء والوفاة بنسبة 90% تقريبًا، حيث تنضم شركة الأدوية إلى السباق لتقديم أول دواء سهل الاستخدام ضد فيروس كورونا في السوق الأمريكية، بحسب “رويترز”.

وأوضحت شركة فايزر اليوم الجمعة، إن حبوبها التجريبية المضادة لفيروس كوفيد-19 أظهرت أنها تقلل فرص دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بالمرض الحاد بنسبة، وأضافت فايزر أيضا، أنها تخطط لتقديم نتائج التجارب المؤقتة لحبوبها، والتي تُعطى بالاشتراك مع مضاد فيروسات أقدم يسمى ريتونافير، إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كجزء من تطبيق الاستخدام الطارئ الذي افتتحته في أكتوبر.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA، أجازت استخدام لقاح “فايزر”، في الحالات الطارئة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما .

وتشير أرقام المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن أكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويعد لقاح فايزر أول لقاح لفيروس كورونا مرخص في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

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