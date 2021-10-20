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جامعة الملك خالد تواصل استقبال مشاركات النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي

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جامعة الملك خالد تواصل استقبال مشاركات النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي

جامعة الملك خالد تواصل استقبال مشاركات النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي
http://almnatiq.net/?p=1061054
المناطق ـ واس:

واصلت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر استقبال مشاركات المهتمين بالخط العربي ومجالاته من مختلف دول العالم، وذلك ضمن منافسات النسخة الثانية من مسابقة الجامعة للخط العربي.

وتشمل المسابقة 4 خطوط تتمثل في خط الثلث بنوعيه العادي والجلي، إضافة إلى الخط الكوفي، والخط الديواني الجلي، وذلك بهدف المحافظة على فن الخط العربي وتعزيز ثقافته عند أجيال المستقبل.

ودعا المشرف العام على المسابقة الدكتور أحمد الزاملي، الراغبين في المشاركة من مختلف دول العالم، إلى المبادرة بالتسجيل عبر موقع المسابقة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://calligraphy.kku.edu.sa/
يذكر أن الجامعة رصدت لجوائز هذه المسابقة أكثر من 200 ألف ريال تُوزع على ثلاثة مراكز فائزة في خطوط المنافسة الـ 4 .

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