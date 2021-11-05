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هجمات بأسلحة بيولوجية.. تحذيرات من بيل غيتس: “القادم أسوأ”

هجمات بأسلحة بيولوجية.. تحذيرات من بيل غيتس: “القادم أسوأ”
بيل غيتس
http://almnatiq.net/?p=1061072
المناطق - وكالات:

توقع الملياردير الأمريكي بيل غيتس، بأن القادم سيكون أسوأ في المستقبل القريب بالعالم مشيرا إلى أن كورونا لن تكون العقبة الوحيدة.

 

وقال بيل غيتس إنه سيتم تنفيذ الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، وستصبح عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد المنتشرة حاليا.

وطالب غيتس، منظمة الصحة العالمية بالنظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء، لكي يقوموا بتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية، وكذلك القضاء على عواقبها.

وأعرب الملياردير عن ثقته، بأنه يجب على الدول إنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة – بهذه الطريقة فقط سيتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة للإرهاب البيولوجي.

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