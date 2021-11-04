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تحذير هام من “المرور” عند دخول التقاطعات بالأحياء

تحذير هام من “المرور” عند دخول التقاطعات بالأحياء

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تحذير هام من “المرور” عند دخول التقاطعات بالأحياء

تحذير هام من “المرور” عند دخول التقاطعات بالأحياء
http://almnatiq.net/?p=1061089
محررو المناطق

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى الحذر أثناء القيادة والدخول للتقاطعات، داخل الأحياء السكنية بمختلف مناطق المملكة.

وشددت إدارة المرور اليوم الجمعة، على ضرورة قيادة المركبة بأدنى سرعة مُحددة وفقُا لنظام المرور عند دخول كل التقاطعات.

ولفتت إلى أهمية الحذر التام عند التقاطعات على أن يكون هناك تركيزًا تامًا عند التقاطعات، وكذلك السير بأدنى مستويات السرعة.

 

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