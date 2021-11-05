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تعرّف على أكثر القطاعات الاقتصادية في لبنان تضرراً من قرار وقف الاستيراد منها (فيديو)

تعرّف على أكثر القطاعات الاقتصادية في لبنان تضرراً من قرار وقف الاستيراد منها (فيديو)

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تعرّف على أكثر القطاعات الاقتصادية في لبنان تضرراً من قرار وقف الاستيراد منها (فيديو)

تعرّف على أكثر القطاعات الاقتصادية في لبنان تضرراً من قرار وقف الاستيراد منها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1061094
محررو المناطق

أعد برنامج “mbc في أسبوع”، المذاع على قناة “mbc”، تقريراً حول خسائر القطاع الزراعي في لبنان، وخاصة مزارع الخضروات والفاكهة جراء قرار المملكة مقاطعة المنتجات والواردات اللبنانية.

وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة سوف يخسر حوالي 24 مليون دولار سنوياً، جراء قرار المقاطعة لعدة أسباب أبرزها أن المملكة تستورد ما نسبته 55% من الصادرات اللبنانية، فتمثل مصدر من مصادر الدخل الأجنبي للبنان.

وأشار التقرير إلى أن لبنان خسر السوق السعودي ليس فقط كسوق مستهلك فحسب، بل لكونه ممراً مهماً للشاحنات لدول الخليج والدول المجاورة.

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