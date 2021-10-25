اشتباكات عنيفة بين معترضين على نتائج الانتخابات والأمن في العراق

المناطق ـ وكالات:

وقعت اشتباكات عنيفة اليوم الجمعة، بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات العراقية، والأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد، وتحديدًا أمام بوابة المنطقة الخضراء.

وأعلنت قوى سياسية، الدخول في اعتصام مفتوح، اعتراضًا على نتائج الانتخابات العراقية أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق.

وأطلقت الأجهزة الأمنية الرصاص في الهواء وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

بدورها نفت الجهات المعنية ما جرى تداوله بشأن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد، مشددةً على أن الجسرين سالكين أمام حركة السيارات والمواطنين بشكل طبيعي.