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“الغذاء والدواء” تكشف عن إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات قبل وبعد تسجيلها

“الغذاء والدواء” تكشف عن إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات قبل وبعد تسجيلها

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“الغذاء والدواء” تكشف عن إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات قبل وبعد تسجيلها

“الغذاء والدواء” تكشف عن إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات قبل وبعد تسجيلها
http://almnatiq.net/?p=1061102
محررو المناطق

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، أنها تواصل العمل على رصد الأعراض الجانبية للقاحات، والتأكد من سلامتها.

وبيّنت الهيئة، أنه يجرى قبل تسجيل اللقاحات في المملكة، التأكد من سلامتها وفعاليتها من خلال دراسة الجوانب الفنية والعلمية لها.

ونوهت إلى أنه بعد التسويق يتم مراقبة لقاحات “كورونا” بشكل مُستمر، مع رصد الأعراض الجانبية لها، والتأكد من سلامتها عن طريق إجراء الدراسات المُستمرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة إلى ذلك.

 

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