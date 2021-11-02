استحداث مناهج عن التربية الأثرية بالتعليم.. ومسؤول يشرح التطورات (فيديو)

محررو المناطق

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للآثار، الدكتور سعد الراشد، إن هناك تعاونًا مع وزارة التعليم لإدخال مواد التربية الأثرية في المناهج.

وشدد الراشد، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، على أنه يتم حاليًا دراسة إدخال تلك المواد في المناهج بداية من المرحلة الإبتدائية وحتى الثانوية.

ولفت إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو رفع الوعي الأثري في المملكة، والعمل على تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب بكل المراحل.

ويواصل علماء الآثار العمل على التوصل لاكتشافات أثرية بعدة مناطق في المملكة، بينها استخراج آثار مملكتي “دادان” و”لحيان” القديمتين.