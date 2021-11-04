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الجيش السوداني يحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية

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الجيش السوداني يحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية

الجيش السوداني يحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=1061114
المناطق ـ وكالات:

أفاد التلفزيون الحكومي السوداني، بأن الجيش قرر حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في البلاد.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن، الخميس، أن البرهان أمر بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين، في حكومة عبدالله حمدوك التي أطاح بها الجيش.

وكان قائد القوات المسلحة السودانية، قد اتفق مؤخرًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الإسراع في تشكيل حكومة مدنية.

واتفق الطرفان على ضرورة الالتزام بطريق التحول الديمقراطي، وضرورة إكمال أسس حكومة انتقالية وسرعة تشكيلها.

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