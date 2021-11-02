نصيحة مهمة من “جمعية المستهلك” للمواطنين خلال التخفيضات وعروض التوفير (فيديو)

محررو المناطق

نصحت جمعية حماية المستهلك، المواطنين بعدم شراء أكثر من حاجتهم خلال التخفيضات وعروض التوفير.

وأوضح مسؤول بجمعية حماية المستهلك، في لقاء مع “الإخبارية”، بأن التخفيضات مستمرة، مطالباً المستهلكين باستخدام تطبيق “مقارن” الذي يتم من خلاله نشر فوارق الأسعار لنفس المنتج أسبوعياً، في مجالات عديدة.

وأكد أنه يبقى فى النهاية القرار للمستهلك والذي يحدد الموعد المناسب له لشراء المنتجات.