تنافس أبطال العالم.. لجين عمر: طموحي بأن أكون أول سعودية تحصد الذهبية بالجولف (فيديو)

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أبدت لاعبة الجولف، لجين عمر، اليوم الجمعة، سعادتها بممارسة هذه الرياضة ودخولها في منافسة مع أبطال العالم فيها.

وقالت لجين، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنها لم تكن تتوقع ممارسة هذه الرياضة، لكنها أحبتها بشكل كبير بعد ما قررت الدخول فيها.

ونوهت إلى أنها تتطلع بأن تكون أول فتاة بالمملكة تفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد وبطولة العالم، داعيةً جميع الفتيات إلى تجربة هذا النوع من الرياضة والدخول فيها.