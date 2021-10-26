احدث الأخبار

غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته
أبرز المواد
 باهبري يسجل أول أهداف الشباب في شباك النصر (فيديو)
الرياضة
 7 إصابات في حادث تصادم مروع بالرياض
أبرز المواد
 تحالف معارض في إثيوبيا يعلن حل الحكومة.. وبيان عاجل من الولايات المتحدة
أبرز المواد
 تنافس أبطال العالم.. لجين عمر: طموحي بأن أكون أول سعودية تحصد الذهبية بالجولف (فيديو)
أبرز المواد
 نصيحة مهمة من “جمعية المستهلك” للمواطنين خلال التخفيضات وعروض التوفير (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري ينصح بعدم تناول “الإسبرين” في هذه الفئة العمرية
أبرز المواد
 أبوبكر يواجه إيغالو.. إعلان تشكيل النصر والشباب في قمة الجولة 11
الرياضة
 ضبط 13 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق
أبرز المواد
 سفارة المملكة بأديس أبابا تدعو مواطنيها للعودة فوراً
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 126 إرهابيًا وتنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في 3 مناطق
أبرز المواد
 الجيش السوداني يحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية
أبرز المواد
غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته

غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته

أبرز المواد
باهبري يسجل أول أهداف الشباب في شباك النصر (فيديو)

باهبري يسجل أول أهداف الشباب في شباك النصر (فيديو)

الرياضة
7 إصابات في حادث تصادم مروع بالرياض

7 إصابات في حادث تصادم مروع بالرياض

أبرز المواد
تحالف معارض في إثيوبيا يعلن حل الحكومة.. وبيان عاجل من الولايات المتحدة

تحالف معارض في إثيوبيا يعلن حل الحكومة.. وبيان عاجل من الولايات المتحدة

أبرز المواد

غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته

غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته
http://almnatiq.net/?p=1061172

كشفت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، نظام المدفوعات وخدماتها، كاشفة عن العقوبات التي تنتظر المخالفين للنظام.

وأوضحت أن نظام المدفوعات يحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، حيث يحدد “المركزي” الحالات والمعايير التي يعد بناءً عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.

ويقدم صاحب هذه الرخصة خدمات المدفوعات وهى لخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصات أو أدوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.

وأبانت الصحيفة، أنه في حالة مخالفة هذا النظام يتم تطبيق غرامة تصل إلى 25 مليون ريال، مع إلغاء الترخيص الممنوح للجهة.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

محافظ البنك المركزي: لدينا القدرة على الانتقال إلى العملة الرقمية في الخليج العربي( فيديو)

محافظ البنك المركزي: لدينا القدرة على الانتقال إلى العملة الرقمية في الخليج العربي( فيديو)
بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات

بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات
حكم نهائي بإيقاف شيخ قبيلة وتغريمه 400 ألف ريال بسبب قريبته

حكم نهائي بإيقاف شيخ قبيلة وتغريمه 400 ألف ريال بسبب قريبته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*