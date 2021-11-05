مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)

اشتكت عدد من الفتيات بالمنطقة الشرقية، من ارتفاع أسعار اشتراكات الأندية الرياضية النسائية.
وقالت إحدى المشتركات فى لقاء مع “الإخبارية”، إن الأسعار مرتفعة، حيث أكدت أن سعر 6 أشهر في الأندية الرجالي تساوي 3 شهور في الأندية النسائية.
فيما بررت الصالات الرياضية النسائية ذلك بارتفاع الراتب الشخصي للمدربات وتوفير السكن لهن، وهو ما يؤدي لارتفاع أسعار تلك النوادي إلا أن البعض يبالغ في ذلك ويقوم برفع الأسعار بطريقة غير معقولة.
فيديو | فتيات يشتكون من ارتفاع أسعار اشتراكات الأندية الرياضية مقارنة بالرجال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/xLrFlqyzyq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021
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