احدث الأخبار

مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)
أبرز المواد
 بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا
أبرز المواد
 غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته
أبرز المواد
 باهبري يسجل أول أهداف الشباب في شباك النصر (فيديو)
الرياضة
 7 إصابات في حادث تصادم مروع بالرياض
أبرز المواد
 تحالف معارض في إثيوبيا يعلن حل الحكومة.. وبيان عاجل من الولايات المتحدة
أبرز المواد
 تنافس أبطال العالم.. لجين عمر: طموحي بأن أكون أول سعودية تحصد الذهبية بالجولف (فيديو)
أبرز المواد
 نصيحة مهمة من “جمعية المستهلك” للمواطنين خلال التخفيضات وعروض التوفير (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري ينصح بعدم تناول “الإسبرين” في هذه الفئة العمرية
أبرز المواد
 أبوبكر يواجه إيغالو.. إعلان تشكيل النصر والشباب في قمة الجولة 11
الرياضة
 ضبط 13 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق
أبرز المواد
 سفارة المملكة بأديس أبابا تدعو مواطنيها للعودة فوراً
أبرز المواد
مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)

مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)

أبرز المواد
بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا

بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا

أبرز المواد
غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته

غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته

أبرز المواد
باهبري يسجل أول أهداف الشباب في شباك النصر (فيديو)

باهبري يسجل أول أهداف الشباب في شباك النصر (فيديو)

الرياضة

مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)

مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1061175
محررو المناطق

اشتكت عدد من الفتيات بالمنطقة الشرقية، من ارتفاع أسعار اشتراكات الأندية الرياضية النسائية.

وقالت إحدى المشتركات فى لقاء مع “الإخبارية”، إن الأسعار مرتفعة، حيث أكدت أن سعر 6 أشهر في الأندية الرجالي تساوي 3 شهور في الأندية النسائية.

فيما بررت الصالات الرياضية النسائية ذلك بارتفاع الراتب الشخصي للمدربات وتوفير السكن لهن، وهو ما يؤدي لارتفاع أسعار تلك النوادي إلا أن البعض يبالغ في ذلك ويقوم برفع الأسعار بطريقة غير معقولة.

 

 

 

روابط ذات صلة

بدء استقبال طلبات التخييم وتجهيز موقع المتنزه البري بأمانة الشرقية

بدء استقبال طلبات التخييم وتجهيز موقع المتنزه البري بأمانة الشرقية
 للحفاظ على القطط البرية من الانقراض.. إنطلاق فعالية رياضة المشي بالمنطقة الشرقية غدًا  

 للحفاظ على القطط البرية من الانقراض.. إنطلاق فعالية رياضة المشي بالمنطقة الشرقية غدًا  
شرطة الشرقية: تحديد هوية شخص ظهر بمقطع فيديو متداول لمشاجرة في أحد المواقع العامة

شرطة الشرقية: تحديد هوية شخص ظهر بمقطع فيديو متداول لمشاجرة في أحد المواقع العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*