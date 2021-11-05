باهبري يسجل أول أهداف الشباب في شباك النصر (فيديو)

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سجل اللاعب هتان باهبري، الهدف الأول لفريق الشباب في مواجهة النصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشمل تشكيل النصر في المباراة، “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام، محمد قاسم، الصليهم، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، ماشاريبوف، تاليسكا، فنسنت أبو بكر”.

وكشف المدير الفني لفريق الشباب تشكيل فريقه في تلك المواجهة، حيث تضمن: “فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إيغور، حسين القحطاني، باولينهو، متعب الحربي، بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، إيغالو”.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يدخل الشباب المباراة بالترتيب الرابع برصيد 18 نقطة.