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بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا

بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1061179
المناطق- وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة قد يكون لديها قريبا أقراص لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

 وأكد “بايدن” اليوم الجمعة، أن دواء فايز الجديد سيساهم بالحد من انتشار وباء كورونا، لافتاً إلى أن اللقاح قد حقق نسبة فاعلية 90% ضد الفيروس.

 وكانت الولايات المتحدة، قد وافقت على إعطاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، لقاح “فايزر/بيونتيك”، في خطوة تمهد السبيل أمام استفادة الملايين من صغار السن الأمريكيين وحصولهم على اللقاح.

 ويأتي القرار الذي اتخذته راشيل وولينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعد دراسة متأنية أجراها منظمو الأدوية في الولايات المتحدة.

 

 

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