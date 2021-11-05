انقطاع البث المباشر عن مباراة النصر والشباب بشكل مفاجئ.. و” SSC” تعتذر

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توقف البث الخاص بمباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري، بشكل مفاجئ على قنوات “SSC”، قبل أن يعود للعمل مجددًا.

وبثت القناة رسالة تفيد بتوقف البث بسبب مشاكل تقنية، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه النصر منافسه الشباب اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشمل تشكيل النصر في المباراة، “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام، محمد قاسم، الصليهم، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، ماشاريبوف، تاليسكا، فنسنت أبو بكر”.

وكشف المدير الفني لفريق الشباب تشكيل فريقه في تلك المواجهة، حيث تضمن: “فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إيغور، حسين القحطاني، باولينهو، متعب الحربي، بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، إيغالو”.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يدخل الشباب المباراة بالترتيب الرابع برصيد 18 نقطة.