احدث الأخبار

استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يكشف مدى استحقاق المستفيد حال حصوله على دعم “الريف”
أبرز المواد
 بشرى سارة من شركة “فايزر” بشأن علاج فيروس كورونا
أبرز المواد
 بعد موقعة الثلاثية.. الفتح يحتج رسميًا على حكم مباراة الاتحاد
أبرز المواد
 “تقويم التعليم” تكشف عن الوظائف التي لا يلزم ممارسها الحصول على رخصة مهنية
أبرز المواد
 قصة اكتشاف جين جديد يُفاقم معاناة مرضى “كورونا”
أبرز المواد
 الشباب يحافظ على تقدمه بالشوط الأول أمام النصر (فيديو)
الرياضة
 انقطاع البث المباشر عن مباراة النصر والشباب بشكل مفاجئ.. و” SSC” تعتذر
أبرز المواد
 مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)
أبرز المواد
 بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا
أبرز المواد
 غرامة تصل لـ25 مليون ريال.. كل ما تريد معرفته عن نظام المدفوعات حال مخالفته
أبرز المواد
 باهبري يسجل أول أهداف الشباب في شباك النصر (فيديو)
الرياضة
استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية

استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية

أبرز المواد
“حساب المواطن” يكشف مدى استحقاق المستفيد حال حصوله على دعم “الريف”

“حساب المواطن” يكشف مدى استحقاق المستفيد حال حصوله على دعم “الريف”

أبرز المواد
بشرى سارة من شركة “فايزر” بشأن علاج فيروس كورونا

بشرى سارة من شركة “فايزر” بشأن علاج فيروس كورونا

أبرز المواد
بعد موقعة الثلاثية.. الفتح يحتج رسميًا على حكم مباراة الاتحاد

بعد موقعة الثلاثية.. الفتح يحتج رسميًا على حكم مباراة الاتحاد

أبرز المواد

استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية

استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية
http://almnatiq.net/?p=1061233
محررو المناطق

فسر الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، سبب زيادة حالات الكحة خلال تلك الفترة.

وقال الشريف، إن تلك الحالة تزداد في مثل هذا الوقت من السنة مع موسم دخول الشتاء، وازدياد نسبة الإصابة بالالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا الموسمية.

ولفت وفقًا لما أوردت “سبق”، إلى أن المصابين بتلك الحالة لا يحتاجون لزيارة الطبيب وتتحسن حالتهم من تلقاء نفسها.

ونوه إلى أن الكحة تُعد آلية طبيعية فعالة تساعد الجهاز التنفسي عند الإنسان على تخليص الشعب الهوائية من الميكروبات الضارة.

روابط ذات صلة

قصة اكتشاف جين جديد يُفاقم معاناة مرضى “كورونا”

قصة اكتشاف جين جديد يُفاقم معاناة مرضى “كورونا”
“الغذاء والدواء” تكشف عن إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات قبل وبعد تسجيلها

“الغذاء والدواء” تكشف عن إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات قبل وبعد تسجيلها
علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا

علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*