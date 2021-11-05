استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية

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فسر الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، سبب زيادة حالات الكحة خلال تلك الفترة.

وقال الشريف، إن تلك الحالة تزداد في مثل هذا الوقت من السنة مع موسم دخول الشتاء، وازدياد نسبة الإصابة بالالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا الموسمية.

ولفت وفقًا لما أوردت “سبق”، إلى أن المصابين بتلك الحالة لا يحتاجون لزيارة الطبيب وتتحسن حالتهم من تلقاء نفسها.

ونوه إلى أن الكحة تُعد آلية طبيعية فعالة تساعد الجهاز التنفسي عند الإنسان على تخليص الشعب الهوائية من الميكروبات الضارة.