احدث الأخبار

انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في جيزان
أبرز المواد
 استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يكشف مدى استحقاق المستفيد حال حصوله على دعم “الريف”
أبرز المواد
 بشرى سارة من شركة “فايزر” بشأن علاج فيروس كورونا
أبرز المواد
 بعد موقعة الثلاثية.. الفتح يحتج رسميًا على حكم مباراة الاتحاد
أبرز المواد
 “تقويم التعليم” تكشف عن الوظائف التي لا يلزم ممارسها الحصول على رخصة مهنية
أبرز المواد
 قصة اكتشاف جين جديد يُفاقم معاناة مرضى “كورونا”
أبرز المواد
 الشباب يحافظ على تقدمه بالشوط الأول أمام النصر (فيديو)
الرياضة
 انقطاع البث المباشر عن مباراة النصر والشباب بشكل مفاجئ.. و” SSC” تعتذر
أبرز المواد
 مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)
أبرز المواد
 بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا
أبرز المواد
انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق

انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق

المنطقة الشرقية
البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في جيزان

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في جيزان

أبرز المواد
استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية

استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية

أبرز المواد
“حساب المواطن” يكشف مدى استحقاق المستفيد حال حصوله على دعم “الريف”

“حساب المواطن” يكشف مدى استحقاق المستفيد حال حصوله على دعم “الريف”

أبرز المواد

انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق

انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق
http://almnatiq.net/?p=1061243
المناطق- واس

انطلقت اليوم ورشة العمل الأولى من برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية .

ويشارك في الورشة فريق يمثل قطاعات مختلفة مهتمة بتطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة الشرقية، في الدورة الثامنة من البرنامج بمشاركة فرق خارجية من كولومبيا، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، البرازيل وبلجيكا.

و تستهدف تقييم النظام البيئي في المنطقة الشرقية وتحليله باستخدام البيانات والاحصائيات مما سيسهم بتحديد توجه استراتيجية برنامج تسريع ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية المقرر عرضها في ورشة العمل الثانية في منتصف 2022.

وسيتضمن البرنامج أربع مراحل تعليم عملية خلال فترة عامين والتي تأخذ بدورها المشاركين في البرنامج من عملية التحليل إلى عملية التنفيذ مما يتيح لفريق العمل التعلم من خبراء MIT والتعاون معهم، وتحفيز العمل الإقليمي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)

مواطنات بالمنطقة الشرقية يشتكين من ارتفاع اشتراكات الأندية النسائية مقارنة بالرجال (فيديو)
سفارة المملكة بأديس أبابا تدعو مواطنيها للعودة فوراً

سفارة المملكة بأديس أبابا تدعو مواطنيها للعودة فوراً
تعرّف على أكثر القطاعات الاقتصادية في لبنان تضرراً من قرار وقف الاستيراد منها (فيديو)

تعرّف على أكثر القطاعات الاقتصادية في لبنان تضرراً من قرار وقف الاستيراد منها (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*