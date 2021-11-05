غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة

المناطق- واس

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم غد، وبداية الليل كوكب الزهرة على بعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة مما يوفر لمصوري النجوم توثيق واحد من أجمل السدم في مجرة درب التبانة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أن كوكب الزهرة الساطع ، يبلغ لمعانه (- 4.7) ومن السهل رؤيته من أي مكان يزين الأفق الجنوب الغربي أثناء وبعد الشفق وسيستمر في التألق وأكثر إشراقًا حتى نهاية نوفمبر.

واشار إلى أن سديم البحيرة هي عبارة عن سحابة غازية داخل مجرة درب التبانة، ويمتد السديم على مساحة من السماء تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجم البدر .

يذكر أنه وبعد ثماني سنوات من الآن في العام 2029 سينضم للزهرة و سديم البحيرة كوكب المريخ اللامع ما سيعطي المنظر ميزة إضافية.