احدث الأخبار

غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة
محليات
 النصر يواصل التراجع والشباب يطارد الاتحاد على الصدارة (فيديو)
أبرز المواد
 سالم الدوسري يغيب عن معسكر المنتخب بسبب الإصابة
أبرز المواد
 انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في جيزان
أبرز المواد
 استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يكشف مدى استحقاق المستفيد حال حصوله على دعم “الريف”
أبرز المواد
 بشرى سارة من شركة “فايزر” بشأن علاج فيروس كورونا
أبرز المواد
 بعد موقعة الثلاثية.. الفتح يحتج رسميًا على حكم مباراة الاتحاد
أبرز المواد
 “تقويم التعليم” تكشف عن الوظائف التي لا يلزم ممارسها الحصول على رخصة مهنية
أبرز المواد
 قصة اكتشاف جين جديد يُفاقم معاناة مرضى “كورونا”
أبرز المواد
 الشباب يحافظ على تقدمه بالشوط الأول أمام النصر (فيديو)
الرياضة
غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة

غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة

محليات
النصر يواصل التراجع والشباب يطارد الاتحاد على الصدارة (فيديو)

النصر يواصل التراجع والشباب يطارد الاتحاد على الصدارة (فيديو)

أبرز المواد
سالم الدوسري يغيب عن معسكر المنتخب بسبب الإصابة

سالم الدوسري يغيب عن معسكر المنتخب بسبب الإصابة

أبرز المواد
انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق

انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق

المنطقة الشرقية

غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة

غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة
http://almnatiq.net/?p=1061253
المناطق- واس

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم غد، وبداية الليل كوكب الزهرة على بعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة مما يوفر لمصوري النجوم توثيق واحد من أجمل السدم في مجرة درب التبانة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أن كوكب الزهرة الساطع ، يبلغ لمعانه (- 4.7) ومن السهل رؤيته من أي مكان يزين الأفق الجنوب الغربي أثناء وبعد الشفق وسيستمر في التألق وأكثر إشراقًا حتى نهاية نوفمبر.

واشار إلى أن سديم البحيرة هي عبارة عن سحابة غازية داخل مجرة درب التبانة، ويمتد السديم على مساحة من السماء تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجم البدر .

يذكر أنه وبعد ثماني سنوات من الآن في العام 2029 سينضم للزهرة و سديم البحيرة كوكب المريخ اللامع ما سيعطي المنظر ميزة إضافية.

 

روابط ذات صلة

انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق

انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق
سفارة المملكة بأديس أبابا تدعو مواطنيها للعودة فوراً

سفارة المملكة بأديس أبابا تدعو مواطنيها للعودة فوراً
تعرّف على أكثر القطاعات الاقتصادية في لبنان تضرراً من قرار وقف الاستيراد منها (فيديو)

تعرّف على أكثر القطاعات الاقتصادية في لبنان تضرراً من قرار وقف الاستيراد منها (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*