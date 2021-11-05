النصر يواصل التراجع والشباب يطارد الاتحاد على الصدارة (فيديو)

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حقق فريق الشباب فوزًا مهمًا على منافسه النصر، بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف الشباب اللاعب هتان باهبري، في الدقيقة 23، وحاول النصر العودة للمباراة لكن لاعبوه أضاعوا كافة الفرصة التي لاحت لهم.

وشمل تشكيل النصر في المباراة، “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام، محمد قاسم، الصليهم، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، ماشاريبوف، تاليسكا، فنسنت أبو بكر”.

وودخل فريق الشباب المواجهة بتشكيل تضمن: “فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إيغور، حسين القحطاني، باولينهو، متعب الحربي، بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، إيغالو”.

وواصل النصر التواجد بالمركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما قفز الشباب إلى الترتيب الثاني برصيد 21 نقطة.