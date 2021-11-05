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البحرين تدين استهداف مليشيا الحوثي لجازان

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البحرين تدين استهداف مليشيا الحوثي لجازان

البحرين تدين استهداف مليشيا الحوثي لجازان
http://almnatiq.net/?p=1061264
المناطق- واس

أدانت مملكة البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف جازان بطائرة مسيرة.

ووصفت المملكة الهجوم بأنه عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها المستمر على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مشيدة بكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية وتصديها للطائرة المسيرة قبل وصولها إلى هدفها

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتهدد أمن واستقرار المنطقة

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