هل يمكن تجديد الجواز في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته؟.. “أبشر” توضح

محررو المناطق

كشفت منصة “أبشر”، عن إمكانية تجديد جواز السفر في أي وقت بغض النظر عن الفترة المتبقية في صلاحيته.

وأوضحت المنصة، أن خطوات تجديد الجواز تشمل الذهاب لتبويب “خدماتي”، ثم اختيار “خدمات”، وبعدها “الجوازات”، ثم “تجديد جواز السفر”.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أوضحت خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا، والتي تشمل إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المُستفيد، ثم إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، وسداد الرسوم المستحقة للتوصيل.