احدث الأخبار

هل يمكن تجديد الجواز في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته؟.. “أبشر” توضح
أبرز المواد
 البحرين تدين استهداف مليشيا الحوثي لجازان
محليات
 غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة
محليات
 النصر يواصل التراجع والشباب يطارد الاتحاد على الصدارة (فيديو)
أبرز المواد
 سالم الدوسري يغيب عن معسكر المنتخب بسبب الإصابة
أبرز المواد
 انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في جيزان
أبرز المواد
 استشاري يفسر سبب زيادة حالات الكحة خلال الفترة الحالية
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يكشف مدى استحقاق المستفيد حال حصوله على دعم “الريف”
أبرز المواد
 بشرى سارة من شركة “فايزر” بشأن علاج فيروس كورونا
أبرز المواد
 بعد موقعة الثلاثية.. الفتح يحتج رسميًا على حكم مباراة الاتحاد
أبرز المواد
 “تقويم التعليم” تكشف عن الوظائف التي لا يلزم ممارسها الحصول على رخصة مهنية
أبرز المواد
هل يمكن تجديد الجواز في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته؟.. “أبشر” توضح

هل يمكن تجديد الجواز في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته؟.. “أبشر” توضح

أبرز المواد
البحرين تدين استهداف مليشيا الحوثي لجازان

البحرين تدين استهداف مليشيا الحوثي لجازان

محليات
غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة

غدا.. فلكية جدة ترصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة

محليات
النصر يواصل التراجع والشباب يطارد الاتحاد على الصدارة (فيديو)

النصر يواصل التراجع والشباب يطارد الاتحاد على الصدارة (فيديو)

أبرز المواد

هل يمكن تجديد الجواز في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته؟.. “أبشر” توضح

هل يمكن تجديد الجواز في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته؟.. “أبشر” توضح
http://almnatiq.net/?p=1061265
محررو المناطق

كشفت منصة “أبشر”، عن إمكانية تجديد جواز السفر في أي وقت بغض النظر عن الفترة المتبقية في صلاحيته.

وأوضحت المنصة، أن خطوات تجديد الجواز تشمل الذهاب لتبويب “خدماتي”، ثم اختيار “خدمات”، وبعدها “الجوازات”، ثم “تجديد جواز السفر”.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أوضحت خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا، والتي تشمل إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المُستفيد، ثم إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، وسداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

روابط ذات صلة

الحجز عبر “أبشر”.. “المرور” يعلن استئناف مزاد اللوحات المميزة للمركبات

الحجز عبر “أبشر”.. “المرور” يعلن استئناف مزاد اللوحات المميزة للمركبات
هل يمكن لوافد صدرت له تأشيرة خروج نهائي أن يؤدي مناسك العمرة؟.. “الجوازات” ترد

هل يمكن لوافد صدرت له تأشيرة خروج نهائي أن يؤدي مناسك العمرة؟.. “الجوازات” ترد
عاملة منزلية خرجت ولم تعد وانتهت تأشيرة العودة فما الحل؟.. “الجوزات” ترد

عاملة منزلية خرجت ولم تعد وانتهت تأشيرة العودة فما الحل؟.. “الجوزات” ترد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*