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 خطوات بسيطة لصيانة سيارتك بنفسك حال تعطلها فجأة
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خطوات بسيطة لصيانة سيارتك بنفسك حال تعطلها فجأة

خطوات بسيطة لصيانة سيارتك بنفسك حال تعطلها فجأة
http://almnatiq.net/?p=1061289
محررو المناطق

كشف موقع “ريلايبل أوتوموتيف”، عن مجموعة من الخطوات الواجب اتبعها حال تعطل سيارتك فجأة.

وأكد الموقع، أنه من فوائد الانتباه، تعلم لغة الصيانة، وذلك بالتعرف على المصطلحات الغريبة في عالم صيانة السيارات، والمسميات غير الشائعة لأجزاء السيارة بأنواعها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيتعرف على المشعاع أو المبادل الحراري، الذي يتلخص دوره في تبريد المحرك، وسيتعرف على الحزام اللولبي للمحرك، كما سيتعرف مالك السيارة أيضا على أنواع الانبعاثات وآلية الاحتراق الداخلي للمحرك.

بالانتباه والمراقبة سيتعرف مالك السيارة على أنواع زيت المحرك، وأنواع سوائل الفرامل وغيرها من أسرار السيارة التي لا يمكن التعرف عليها إلا عن طريق الخبرة.

وسيساعد معرفة سائق السيارة للمصطلحات السابق ذكرها في تشخيص مبدئي لعطل السيارة، وقد ينجح في صيانة مركبته إذا كان الأمر بسيطا، مثل تبريد المحرك بالماء في حال سخونته.

 

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