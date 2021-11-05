الفيحاء يتغلب على الحزم في دوري المحترفين (فيديو)

الفيحاء يتغلب على الحزم في دوري المحترفين (فيديو)

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الفيحاء يتغلب على الحزم في دوري المحترفين (فيديو)

الفيحاء يتغلب على الحزم في دوري المحترفين (فيديو)
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محررو المناطق

تغلب فريق الفيحاء على ضيفه الحزم بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للفيحاء اللاعب “أمادو موتاري” عند الدقيقة 73.

وبذلك ارتفع رصيد الفيحاء لـ17 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الحزم عند 10 نقاط، في المركز الـ11.

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