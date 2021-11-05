سفير المملكة بإثيوبيا يكشف الأوضاع في أديس أبابا.. ويوجه رسالة عاجلة للمواطنين (فيديو)

محررو المناطق

أكد سفير المملكة لدى إثيوبيا، سامي بن جميل، أن وزارة الخارجية تتابع الموقف في أديس أبابا متابعة دقيقة، مشيرًا إلى أن الأوضاع جيدة ومستقرة حاليًا.

وأوضح بن جميل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن عدد المواطنين المتواجدين في إثيوبيا قليل جدًا وأوضاعهم جيدة، لافتًا الي أن السفارة وجهتهم بأخذ الحيطة والحذر وسرعة السفر ومغادرة أديس أبابا نظرًا لتطور الأوضاع فيها.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية تجاوبت مع السفارة فيما يتعلق بعودة المواطنين للمملكة، وطلبت معلومات عنهم لتوفير رحلات لإجلائهم إذا لزم الأمر.