هل جمع الديات يعد مخالفة؟.. مستشار قانوني يحسم الجدل (فيديو)

هل جمع الديات يعد مخالفة؟.. مستشار قانوني يحسم الجدل (فيديو)

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هل جمع الديات يعد مخالفة؟.. مستشار قانوني يحسم الجدل (فيديو)

هل جمع الديات يعد مخالفة؟.. مستشار قانوني يحسم الجدل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1061312
محررو المناطق

حسم المستشار القانوني محمد الوهيبي، الجدل بشأن كون الشخص الذي يقوم بجمع الديات مخالفاً للقانون، أم لا.

 وقال الوهيبي في لقاء مع “الإخبارية”، إن جمع الأموال بشكل عام مخالف ما لم يكن تحت مظلة جهة رسمية، للتأكد من صحة الواقعة التي يجمع من أجلها المال، سواء كانت تبرعات أو جمع مبالغ ديات.

 وأضاف “الوهيبي”، أن جمع الديات خلق لدينا سوق سوداء للتجارة بالدماء، فضلًا عن خلق مهنة أطلق عليها “سماسرة الدم”، والذين يستغلون العاطفة الدينية لدى المجتمع.

 وتابع أن جمع التبرعات والديات بشكل مخالف، لا يمت للدين بأي صلة، واستغلال مصائب الناس سواء من أهل القتيل أو القاتل.

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