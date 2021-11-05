مصر.. أربعيني يتجرد من مشاعر الإنسانية ويذبح والديه بالإسكندرية

محررو المناطق

تجرد ابن عاق بأبسط المشاعر الإنسانية، حيث طاوعت شاب في الأربعين من العمر نفسه ليقوم بذبح والديه بمحافظة الإسكندرية، في مصر، ويفر بعدها هاربا دون معرفة أسباب ارتكاب الجريمة أو دوافعها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود بلاغ بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتهما مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام نجلهما (40 عاما) بأنه وراء الجريمة.

وبسؤال ابنتهما قررت بأنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديها وأنه ذهب إليها وهو في حالة عصبية ومزاجية حادة، وقامت على إثر ذلك بإرسال ابنها للاطمئنان على والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما وبأخيها ولم تتلق أي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل أمها وأبيها داخل الشقة.