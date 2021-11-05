احدث الأخبار

مصر.. أربعيني يتجرد من مشاعر الإنسانية ويذبح والديه بالإسكندرية
أبرز المواد
 شركة الرياضة السعودية توضح ملابسات انقطاع البث بمباراة النصر والشباب
أبرز المواد
 التسوية الودية بالرياض تنهي 4 دعاوى جماعية بالصلح
محليات
 سفير المملكة بإثيوبيا يكشف الأوضاع في أديس أبابا.. ويوجه رسالة عاجلة للمواطنين (فيديو)
أبرز المواد
 هل جمع الديات يعد مخالفة؟.. مستشار قانوني يحسم الجدل (فيديو)
أبرز المواد
 الفيحاء يتغلب على الحزم في دوري المحترفين (فيديو)
أبرز المواد
 مقطع متداول لتونسي يعتدي على زوجته ورضيعها بوحشية
أبرز المواد
 خطوات بسيطة لصيانة سيارتك بنفسك حال تعطلها فجأة
منوعات
 خالد البلطان: فوزنا على النصر عادة سنوية.. صرفناها لهم (فيديو)
أبرز المواد
 فنانة كويتية تغازل “بيل جيتس” وتطلب الزواج منه
ثقافة وفنون
 وظائف شاغرة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. رابط وموعد التقديم
محليات
 هل يمكن تجديد الجواز في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته؟.. “أبشر” توضح
أبرز المواد
مصر.. أربعيني يتجرد من مشاعر الإنسانية ويذبح والديه بالإسكندرية

مصر.. أربعيني يتجرد من مشاعر الإنسانية ويذبح والديه بالإسكندرية

أبرز المواد
شركة الرياضة السعودية توضح ملابسات انقطاع البث بمباراة النصر والشباب

شركة الرياضة السعودية توضح ملابسات انقطاع البث بمباراة النصر والشباب

أبرز المواد
التسوية الودية بالرياض تنهي 4 دعاوى جماعية بالصلح

التسوية الودية بالرياض تنهي 4 دعاوى جماعية بالصلح

محليات
سفير المملكة بإثيوبيا يكشف الأوضاع في أديس أبابا.. ويوجه رسالة عاجلة للمواطنين (فيديو)

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف الأوضاع في أديس أبابا.. ويوجه رسالة عاجلة للمواطنين (فيديو)

أبرز المواد

مصر.. أربعيني يتجرد من مشاعر الإنسانية ويذبح والديه بالإسكندرية

مصر.. أربعيني يتجرد من مشاعر الإنسانية ويذبح والديه بالإسكندرية
http://almnatiq.net/?p=1061320
محررو المناطق

تجرد ابن عاق بأبسط المشاعر الإنسانية، حيث طاوعت شاب في الأربعين من العمر نفسه ليقوم بذبح والديه بمحافظة الإسكندرية، في مصر،  ويفر بعدها هاربا دون معرفة أسباب ارتكاب الجريمة أو دوافعها.

 وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود بلاغ بوجود جثتين لمسن وزوجته داخل شقتهما مذبوحين دون وجود أي آثار لفتح الشقة عنوة، واتهام نجلهما (40 عاما) بأنه وراء الجريمة.

 وبسؤال ابنتهما قررت بأنها تلقت اتصالا من زوجة أخيها تفيد بوجود خلاف مع والديها وأنه ذهب إليها وهو في حالة عصبية ومزاجية حادة، وقامت على إثر ذلك بإرسال ابنها للاطمئنان على والديها بعد عدة محاولات للاتصال بهما وبأخيها ولم تتلق أي إجابة، وفوجئت بأن ابنها يخبرها بقتل أمها وأبيها داخل الشقة.

 

روابط ذات صلة

مصر.. والدة “سفاح الإسماعيلية” تحسم الجدل وتكشف حقيقية تعرضها للاعتداء

مصر.. والدة “سفاح الإسماعيلية” تحسم الجدل وتكشف حقيقية تعرضها للاعتداء
بينها مدينة سعودية.. قائمة بالمدن المهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية

بينها مدينة سعودية.. قائمة بالمدن المهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية
قوات الأمن المصرية تتمكن من القبض على مسجل خطر احتجز أطفاله كرهائن ودروع بشرية

قوات الأمن المصرية تتمكن من القبض على مسجل خطر احتجز أطفاله كرهائن ودروع بشرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*