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شركة الرياضة السعودية توضح ملابسات انقطاع البث بمباراة النصر والشباب

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شركة الرياضة السعودية توضح ملابسات انقطاع البث بمباراة النصر والشباب

شركة الرياضة السعودية توضح ملابسات انقطاع البث بمباراة النصر والشباب
http://almnatiq.net/?p=1061325
محررو المناطق

قدمت شركة الرياضة السعودية، اعتذارًا لكافة مشاهدي قنوات “ssc” بشأن انقطاع البث التلفزيوني أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر، ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت الشركة، إنها تجري تحقيقًا لمعرفة مصدر هذا الخلل، مشيرةً إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك.

وتوقف البث الخاص بمباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري، بشكل مفاجئ على قنوات “SSC”، قبل أن يعود للعمل مجددًا.

وبثت القناة رسالة تفيد بتوقف البث بسبب مشاكل تقنية، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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