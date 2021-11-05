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الجيش اليمني يحقق تقدماً بمأرب بعد انتصارات على ميلشيا الحوثي

الجيش اليمني يحقق تقدماً بمأرب بعد انتصارات على ميلشيا الحوثي
epa09178119 A fighter loyal to Yemen's Saudi-backed government takes position during the fight against Houthi militiamen in the northeastern province of Marib, Yemen, 11 April 2021 (issued 05 May 2021). The offensive by Yemen's Houthi rebels to take Marib city, the last government-held province in the country's north, is facing an increasingly heavy resistance. Government forces and allied tribal fighters stationed in and around the capital city of the oil-rich province of Marib have so far managed to stop the rebels' advance further into the city of around three million inhabitants, and located around 190 kilometer east of Sanaa. EPA/STRINGER
http://almnatiq.net/?p=1061349
المناطق- وكالات:

حقق الجيش اليمني، تقدمًا ميدانيًا في معارك خاضها ضد ميلشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن “قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد من قبليين موالين له هجوما واسعا في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، وتمكنت إثر المعارك من السيطرة على مواقع في أطراف قرية العمود في منطقة يَعرة شمال المديرية”.

وفي السياق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة على “تويتر”، إن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تدحر  ميلشيا الحوثيين من عدّة مناطق جنوب مأرب، خلال هجوم عنيف ألحق بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة”.

ولم يقدم الجيش اليمني تفاصيل إضافية بشأن المناطق التي استعادتها قواته جنوبي مأرب.

 

 

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