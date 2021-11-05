الجيش اليمني يحقق تقدماً بمأرب بعد انتصارات على ميلشيا الحوثي

المناطق- وكالات:

حقق الجيش اليمني، تقدمًا ميدانيًا في معارك خاضها ضد ميلشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن “قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد من قبليين موالين له هجوما واسعا في مديرية الجُوبة جنوب مأرب، وتمكنت إثر المعارك من السيطرة على مواقع في أطراف قرية العمود في منطقة يَعرة شمال المديرية”.

وفي السياق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة على “تويتر”، إن “قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تدحر ميلشيا الحوثيين من عدّة مناطق جنوب مأرب، خلال هجوم عنيف ألحق بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة”.

ولم يقدم الجيش اليمني تفاصيل إضافية بشأن المناطق التي استعادتها قواته جنوبي مأرب.