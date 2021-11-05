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استشاري يوضح مدى ضرر الزيوت المُهدرجة على صحة الجسم (فيديو)

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أوضح استشاري طب القلب والشرايين للكبار، صالح الغامدي، مدى تأثير أو الضرر الذي يقع على صحة الإنسان نتيجة تناول الزيوت المُهدرجة.

وأبان “الغامدي” في لقاء مع برنامج “سيدتى” على قناة ” روتانا خليجية”، أنه مع تسخين الزيوت المهدرجة تتحول إلى دهون مشبعة، لذا تصبح ضارة بالجسم.

ونصح بضرورة الاعتماد على الزبدة والسمن لكونها تعطي طعم وقوام جيد للمأكولات، فضلا على أنها تجعل الطعام لا يفسد في قترة قصيرة.

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