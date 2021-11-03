“نادي الإبل” يعلن تعطل منصة “سمها”

محررو المناطق

أعلن نادي الإبل أن الإقبال الكبير على منصة اقتناء أسماء الشعارات “سمها” والضغط التنافسي الشريف للفوز بأسماء الشعارات المطروحة تسبب في توقف النظام، مضيفاً أنه سيتم إصلاحه قريباً.

وقرر “نادي الإبل” أن يعطي فرصة أكبر وذلك باستثناء أسماء (الفحول، البكار، الهجن، الأصايل، المهجنات، السواحل، الهجيج، الطبع) من شرط الدخول للنسخة السادسة وسيعتبر اختيارياً.

وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته السادسة 2021-2022 م بتسع عشرة فئة.

واعتمد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين فئات وألون الإبل الداخلة في المهرجان، حيث أدخل النادي ولأول مرّة فئة القعدان بجميع الأعمار والألوان وفئة السواحل (دق – جل) وفتحت بقية الفئات والألوان لما كان مُتّبع في المهرجان السابق.

واشتملت الفئات على 19 فئة بينما انحصرت الألوان في الستة المعروفة وهي: الحمر، الشقح، الشعل، الصفر، المجاهيم، الوضح، إلى جانب الأصايل والسواحل.