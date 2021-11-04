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“الداخلية” تطلق النسخة الثانية من “تحدي أبشر”.. وهذه أبرز المعلومات حولها

“الداخلية” تطلق النسخة الثانية من “تحدي أبشر”.. وهذه أبرز المعلومات حولها

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“الداخلية” تطلق النسخة الثانية من “تحدي أبشر”.. وهذه أبرز المعلومات حولها

“الداخلية” تطلق النسخة الثانية من “تحدي أبشر”.. وهذه أبرز المعلومات حولها
http://almnatiq.net/?p=1061376
محررو المناطق

أطلقت وزارة الداخلية النسخة الثانية من “تحدي أبشر” للإبداع والابتكار، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى “أبشر السابع”، لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.

وتعد مبادرة “تحدي أبشر”، إحدى مخرجات واحة أبشر الهادفة إلى توظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة، بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار من أجل تطويع التقنية لخدمة الإنسان والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة.

وتسهم تلك المبادرة في الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، تحقيقا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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