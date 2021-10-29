مهرجان أهداف.. الأهلي يحقق فوزًا مثيرًا على الزمالك في قمة الدوري المصري

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حقق النادي الأهلي المصري فوزًا كبيرا على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أليو ديانج التسجيل للأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 16، وأضاف علي معلول الهدف الثاني للفريق الأحمر من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وأحرز محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25، كما عاد ديانج وسجل الهدف الرابع، وعلي معلول سجل الهدف الخامس.

فيما سجل أهداف فريق الزمالك، مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، ليقلص النتيجة بين الفريقين لفارق هدفين.

ودخل الأهلي لقاء القمة أمام الزمالك بتشكيل على النحو التالي: “محمد الشناوي، وعلي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، وحمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، وبيرسي تاو، ومحمد شريف”.

ولعب دخل الزمالك لقاء القمة بتشكيل مكون من “محمد أبوجبل، ومحمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، أحمد أبو الفتوح، وطارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، وأشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، عمر السعيد”.