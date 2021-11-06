مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يعلن فتح باب التسجيل في منافسات “مزاين”

محررو المناطق

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن بدء التسجيل في منافسات “مزاين” للنسخة السادسة والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

وحددت إدارة المهرجان في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” انطلاقته في الأول من ديسمبر المقبل.

وفتحت الإدارة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص حتى 16 نوفمبر 2021م، عبر الرابط التالي: https://kacf.camelclub.gov.sa

وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته السادسة 2021-2022 م بتسع عشرة فئة.

واعتمد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين فئات وألون الإبل الداخلة في المهرجان، حيث أدخل النادي ولأول مرّة فئة القعدان بجميع الأعمار والألوان وفئة السواحل (دق – جل) وفتحت بقية الفئات والألوان لما كان مُتّبع في المهرجان السابق.

واشتملت الفئات على 19 فئة بينما انحصرت الألوان في الستة المعروفة وهي: الحمر، الشقح، الشعل، الصفر، المجاهيم، الوضح، إلى جانب الأصايل والسواحل.