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‫الموارد البشرية بحائل تتأهب للاحتفال باليوم العالمي للتطوع

‫الموارد البشرية بحائل تتأهب للاحتفال باليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=1061408
حائل - مشعل المري:

يعتزم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، للاحتفال بيوم التطوع السعودي والعالمي، والذي يوافق الخامس من ديسمبر، وذلك تحت شعار “التطوع وازدهار المجتمعات”.

 

وأوضح مدير إدارة التطوع أحمد النماصي، أن العمل جاري على التنظيم والتنسيق مع إدارة التنمية الاجتماعية على المبادرات، وعدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

 

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العياد، أن فرع الوزارة بصدد إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى اعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بتفعيل اليوم السعودي والعالمي للتطوع.

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