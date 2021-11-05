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للمرة الأولى.. مشاركة نسائية في مهرجان الإبل الشهر المقبل (فيديو)

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للمرة الأولى.. مشاركة نسائية في مهرجان الإبل الشهر المقبل (فيديو)

للمرة الأولى.. مشاركة نسائية في مهرجان الإبل الشهر المقبل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1061411
محررو المناطق

كشف المتحدث الرسمي لنادي الإبل، محمد الحربي، عن مفاجأة بشأن مهرجان الإبل الذي سينطلق الشهر المقبل، حيث أنه لأول مرة ستشارك النساء فيه هذا العام.

 وأوضح في لقاء مع “الإخبارية”، أنه هذا العام سيشهد المهرجان شوطًا مخصصًا للنساء.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن بدء التسجيل في منافسات “مزاين” للنسخة السادسة والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

 وحددت إدارة المهرجان في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” انطلاقته في الأول من ديسمبر المقبل.

وفتحت الإدارة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص حتى 16 نوفمبر 2021م، عبر الرابط التالي: https://kacf.camelclub.gov.sa

 وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته السادسة 2021-2022 م بتسع عشرة فئة.

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